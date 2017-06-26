Владимир Самсонов: Постараемся сделать все, чтобы достойно выступить в Суперлиге
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Владимир Самсонов рассказал о планах команды в дебютном сезоне в Суперлиге.
«За медали чемпионата России вряд ли нам удастся побороться в первом же сезоне. Становление команды проходит несколько лет. Команда – это живой организм, который должен быть настроен. Нельзя в один год взять и выиграть все, что хочешь. Мы постараемся сделать все, чтобы достойно выступить в Суперлиге и побороться за место в пятерке и путевку в еврокубки», – цитирует Самсонова агентство «Р-Спорт».
Напомним, новый клуб заменил в составе участников Суперлиги краснодарское «Динамо».
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