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Владимир Самсонов: Постараемся сделать все, чтобы достойно выступить в Суперлиге

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Владимир Самсонов рассказал о планах команды в дебютном сезоне в Суперлиге.

«За медали чемпионата России вряд ли нам удастся побороться в первом же сезоне. Становление команды проходит несколько лет. Команда – это живой организм, который должен быть настроен. Нельзя в один год взять и выиграть все, что хочешь. Мы постараемся сделать все, чтобы достойно выступить в Суперлиге и побороться за место в пятерке и путевку в еврокубки», – цитирует Самсонова агентство «Р-Спорт».

Напомним, новый клуб заменил в составе участников Суперлиги краснодарское «Динамо».

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