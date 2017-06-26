Доменико Кришито: Хотел бы носить футболку «Дженоа», но горжусь тем, что я капитан «Зенита»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением о возможном переходе в «Дженоа» и о новом главном тренере Роберто Манчини.

– Все знают, что я люблю «Дженоа». Но я считаю, что игрок «Зенита» не может быть проданным, будучи капитаном команды. Я хотел бы носить футболку с грифоном и вернуться, но в то же время горжусь тем, что я капитан нового проекта «Зенита».

Впечатления от Манчини? Он пришел с большим желанием победить. Мы должны выиграть чемпионат, мы будем стараться, – приводит слова Кришито Tuttomercatoweb.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о возможном уходе Кришито в «Дженоа». После ухода Данни капитаном «Зенита» стал Кришито.

Итальянский защитник провел за сине-бело-голубых 184 матча и забил 14 голов.