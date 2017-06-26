«Краснодар» подписал Вандерсона

Нападающий австрийского «Ред Булла» Вандерсон Масиэл стал игроком «Краснодара».

Как сообщает официальный сайт «быков», контракт с Вандерсоном подписан до 2022 года.Новичок присоединится к команде на сборе в Австрии.

В прошлом сезоне Вандерсон принял участие в 25-ти матчах, забил четыре гола и сделал четыре результативных передачи, по итогам сезона став чемпионом Австрии и обладателем Кубка.

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