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Лебеденко стал игроком «Арарата»

Источник:  Официальная страница ФК «Арарат» «ВКонтакте»Комментарии

Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Игорь Лебеденко стал игроком московского «Арарата».

Как сообщает официальный сайт «Арарата», соглашение с Лебеденко подписано на два года. 34-летний нападающий перешел в клуб на правах свободного агента.

Главным тренером назначен Сергей Булатов. Напомним, ранее клуб объявил о подписании контрактов с нападающими Романом Павлюченко и Дмитрием Рыжовым, вратарем Сергеем Ревякиным и защитником Александром Ребко.

Добавим, что «Арарат» был основан в марте 2017 года. Ожидается, что в следующем сезоне он будет играть в ПФЛ. Соответствующую лицензию «Арарат» уже получил. Клуб назван в честь «Арарата» из Еревана.

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