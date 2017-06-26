В интернете появились фото новой формы «Спартака»

Известный футбольный портал FootyHeadlines, специализирующийся на инсайдах по игровой форме, опубликовал фотографии нового комплекта московского «Спартака» на следующий сезон.

Источник фото: FootyHeadlines.com

Отметим, что у обоих комплектов нет традиционной полосы на груди – домашний комплект выполнен в красном цвете, а гостевой – в белом. К тому же, эмблема размещена не по центру, а слева.

Добавим, что хехническим спонсором красно-белых остается Nike.

Напомним, в последний раз столичный клуб играл в обоих комплектах формы без полосы в сезоне-2005, а в сезоне-2014/15 полоса была темно-красного и серого цвета соответственно.