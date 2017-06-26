Сергей Фурсенко: Для начала трансфер Аршавина должен захотеть главный тренер

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о трансферной политике петербургского клуба.

– С легким сердцем отпустили Кержакова?

– Саша солнечный человек, симпатичный, веселый. Но строится практически новая команда, а в последнее время он, скажем так, мало играл. На гребне своего успеха и профессионального уровня Саша может продолжить карьеру в смежных областях, и это будет очень круто.

– По Аршавину вопрос. Он – тоже в менеджеры?

– Такого трансфера еще не произведено. Для начала, этого должен захотеть главный тренер. Мы ни одного перехода не совершили без очень детального просмотра со стороны тренера и его команды, в частности, Оресте Чинквини, бывшего помощника Фабио Капелло.

– И все же будут ли дорогостоящие покупки, которые все станут обсуждать?

– Мегапокупок не будет. Уверен, мы впишемся в рамки финансового фэйр-плей.

– Денисов, Манолас, Ерохин, Полоз, Дриусси. Чей приход – правда?

– Чей-то правда, чей-то нет. Не стану раскрывать всех секретов, – сказал Фурсенко в интервью «Матч ТВ».

Напомним, 26 мая «Зенит» объявил о назначении Фурсенко одновременно гендиректором, президентом и председателем правления клуба.

Ранее Фурсенко работал председателем совета директоров «Зенита» с конца 2005 года, а в январе стал президентом клуба. Под его руководством петербуржцы выиграли первое чемпионство России. С января 2010 года по июнь 2012 года 63-летний функционер занимал должность президента РФС.

В сезоне-2016/17 «Зенит» с 61 очком занял третье место в чемпионате России и вышел в групповой этап Лиги Европы-2017/18.

Роберто Манчини официально стал главным тренером «Зенита» 1 июня. После его назначения «Зенит» подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитником ростовчан Кристианом Нобоа, полузащитником «Ахмата» Далером Кузяевым и защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым.