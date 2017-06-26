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Тренер Поветкина: Александр готов выиграть титул

Источник:  ТАССКомментарии

Тренер Александра Поветкина Иван Кирпа заявил, что его подопечный готов выиграть титул чемпиона мира.

«Александр сейчас в хорошей форме, в одной из лучших даже. Конечно, он способен вернуться в гонку за титулами, есть цель, есть здоровье. Саша - очень волевой спортсмен и человек, он привык добиваться своей цели, какие бы преграды перед ним не стояли. Поэтому он способен не только вернуться в гонку, но и завоевать титул», - приводит слова Кирпы ТАСС.

Напомним, что 1 июля в Москве Поветкин проведет поединок с украинским боксером Андреем Руденко за титул по версии WBO.

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