«Барселона» по инициативе Вальверде попробует приобрести игрока «Реала»
Источник: Don BalonКомментарии
Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич может перебраться в «Барселону». Об этом сообщает Don Balon.
По информации источника, новый главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде является поклонником 23-летнего игрока. Отмечается, что специалист попросил руководство сине-гранатовых приобрести хавбека этим летом.
Ранее сообщалось, что на Ковачича также претендуют клубы английской премьер-лиги. При этом Матео вызывает интерес у «Интера», за который он выступал до трансфера в «Реал».
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