Андрей Рябинский: Возраст Емельяненко дал о себе знать
Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрея Рябинский заявил, что причиной поражения Федора Емельяненко стал возраст.
«Когда Федор был помоложе, такие ребята, как Митрион, даже рядом не стояли. Он их буквально ел пачками. Считаю, на этот бой россиянину не следовало выходить. Время уходит, мы не молодеем, быстрее и сильнее не становимся. Надо признавать, что пора остановиться. Реванш вполне может состояться. Емельяненко - один из самых крутых спортсменов в мире единоборств, если не самый крутой. К нему всегда много внимания, поэтому, думаю, спрос на реванш будет, и организаторы постараются устроить его», - цитирует Рябинского РЕН-ТВ.
Напомним, Емельяненко проиграл бой нокаутом на второй минуте первого раунда американскому бойцу Мэтту Митриону.
Ну, проиграл Федор Емельяненко. И что теперь? Колонка Сергея Ващенко