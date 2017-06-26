Федор Кудряшов: Сборная сделала небольшой шаг вперед

Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал выступление национальной команды на Кубке конфедераций.

«Мы сильно расстроены поражением. Считаю, что команда провела неплохой матч, имела много голевых моментов. Необходимо было их реализовывать, чтобы чувствовать себя спокойно. Однако рассуждать в сослагательном наклонении уже бессмысленно. Мексика проходит в полуфинал, а мы выбываем из турнира.

Футбол - это командный вид спорта. Проиграла команда, а не наш вратарь. В других играх Игорь Акинфеев стоял великолепно, но об этом все молчали. Сегодня он пропустил и стал главной мишенью для критики. Это неправильно.

Новая сборная строится не так быстро, как хотелось бы. Но мы сделали полшага вперед. Каждый игрок продолжит работать над собой, а к следующему сбору Станислав Саламович определится, кто будет дальше вызываться в сборную, а кто нет», - цитируют Кудряшова «Известия».