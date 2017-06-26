Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Федор Кудряшов: Сборная сделала небольшой шаг вперед

Источник:  ИзвестияКомментарии

Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал выступление национальной команды на Кубке конфедераций.

«Мы сильно расстроены поражением. Считаю, что команда провела неплохой матч, имела много голевых моментов. Необходимо было их реализовывать, чтобы чувствовать себя спокойно. Однако рассуждать в сослагательном наклонении уже бессмысленно. Мексика проходит в полуфинал, а мы выбываем из турнира.

Футбол - это командный вид спорта. Проиграла команда, а не наш вратарь. В других играх Игорь Акинфеев стоял великолепно, но об этом все молчали. Сегодня он пропустил и стал главной мишенью для критики. Это неправильно.

Новая сборная строится не так быстро, как хотелось бы. Но мы сделали полшага вперед. Каждый игрок продолжит работать над собой, а к следующему сбору Станислав Саламович определится, кто будет дальше вызываться в сборную, а кто нет», - цитируют Кудряшова «Известия».

Голосование: Интересен ли вам Кубок конфедераций после вылета сборной России?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Виноват не только Акинфеев». Мостовой – о выступлении сборной России«Виноват не только Акинфеев». Мостовой – о выступлении сборной РоссииБывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о выступлении национальной команды на домашнем Кубке конфедераций.Пицци: Обнимусь с главным тренером сборной Чили, но надеюсь, что в финал выйдет португальский ПицциПолузащитник сборной Португалии Пицци поделился мнением о своем прозвище и предстоящем матче со сборной Чили.Роналду сфотографировался с воспитанниками школы «Локомотив»Перед тренировкой сборной Португалии Криштиану Роналду сфотографировался и подписал мяч двум юным футболистам.Сборная Португалии провела тренировку, Бернарду Силва и Геррейру не приняли участие в занятииСборная Португалии провела тренировку на петербургском стадионе «Турбостроитель».Пицци: Роналду отдал награду Силве? Этот жест олицетворяет командный духПолузащитник сборной Португалии Пицци поделился мнением о жесте Криштиану Роналду.Пицци: Нам хотелось бы, чтобы поле в Петербурге было подготовлено лучшеПолузащитник сборной Португалии Пицци поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург», городе и своем медовом месяце.Виктор Понедельник: Когда Смолов лез в одиночку на нескольких соперников, это выглядело ужасноБывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник высказался об игре Федора Смолова, а также Александра Головина на домашнем Кубке конфедераций.Александр Шмурнов: Черчесов должен работать еще год. Шаги для создания неплохой команды сделаныКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов считает, что нынешний наставник сборной России Станислав Черчесов должен остаться на своем посту после вылета команды с домашнего Кубка конфедераций.Константин Генич: Черчесов научил сборную самоотдаче, но ей не хватает смелостиКонстантин Генич: Черчесов научил сборную самоотдаче, но ей не хватает смелостиКомментатор телеканала «Матч ТВ» подвел итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций.«Спартак» может потерять нападающего, а Дзюба и Кокорин оправдываются (видео)«Спартак» может потерять нападающего, а Дзюба и Кокорин оправдываются (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Германия и Чили вышли в полуфинал Кубка конфедераций, Дзюба объяснил скандальное фото. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Головин уедет. Черчесов останется. Кто еще заставил Россию вздрогнутьГоловин уедет. Черчесов останется. Кто еще заставил Россию вздрогнутьОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о плюсах и минусах нашей сборной на Кубке конфедераций.Борис Чухлов: Я против видеоповторов. Это искусственная вещьЧемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов считает, что не стоило вводить просмотр видеоповторов судьями во время спорных эпизодов на Кубке конфедераций.Борис Чухлов: Отсутствие Кокорина и Дзюбы в сборной я только приветствуюЧемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов правильно сделал, не включив в состав на Кубок конфедераций нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбу.Борис Чухлов: Акинфеев - сильнейший в России, но ему нужна паузаЧемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов считает, что на Кубке конфедераций главный тренер сборной России Станислав Черчесов на Кубке конфедераций мог предоставить отдых голкиперу Игорю Акинфееву.Найти и обезвредить. Колонка Сергея МикуликаНайти и обезвредить. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о вылете сборной России с Кубка конфедераций.Йоахим Лев: Девять игроков сборной России могут выступать в бундеслигеГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о том, сколько игроков сборной России могли бы играть в бундеслиге.Геннадий Орлов: Сборная России произвела хорошее впечатление на Кубке конфедерацийРоссийский комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от выступления сборной России на Кубке конфедераций.Артем Дзюба: Лебедев сказал, что Жиркову надо дать в морду? Пусть попробует!Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на слова вице-спикера Государственной думы Игоря Лебедева, который заявил, что Юрию Жиркову за красную карточку в матче против сборной Мексики «надо дать в морду» (1:2).Уго Броос: России до чемпионата мира нужно решить проблему с организацией транспортаГлавный тренер сборной Камеруна Уго Броос считает, что Россия хорошо подготовилась к проведению матчей Кубка конфедераций по футболу.
Футбол
Лебеденко стал игроком «Арарата»
Футбол
«Краснодар» подписал Вандерсона
Футбол
Доменико Кришито: Хотел бы носить футболку «Дженоа», но горжусь тем, что я капитан «Зенита»
Футбол
«Арсенал» вступил в борьбу за Агуэро
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Федор Кудряшов
Федор Кудряшоввсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости