Стефан Маркович: Надеюсь, Швед с моим приходом заиграет еще лучше

Разыгрывающий «Химок» Стефан Маркович поделился мнением о переходе в подмосковную команду.

– Я поступил в интересах семьи. Обсудил все с близкими и только потом поставил под соглашением подпись. «Химки» вышли на меня самыми первыми и проявили ко мне уважение. Они не пытались юлить во время переговоров, просто сделали предложение, и мне оно показалось интересным. Конечно, свою роль сыграл и тот факт, что команда будет выступать в Евролиге. Но мне никто ничего не гарантировал, поэтому переход в «Химки» стал для меня ещё и своего рода вызовом.

– Что вы знаете о «Химках»?

– Друзей завести не успел, но клуб знаю хорошо. На протяжении сезона мы провели достаточно матчей, чтобы как следует узнать друг друга. Да и вообще, я так долго играю в баскетбол, что иногда кажется, будто я встречался на площадке чуть ли не с каждым, кто выступает в Европе.

– Вы будете выступать бок о бок с Алексеем Шведом.

– Алексей – одна из главных звезд российского баскетбола. В минувшем сезоне он в очередной раз показал свой уровень и помог команде выйти в Евролигу. Надеюсь, с моей помощью он заиграет еще лучше, – приводит слова Марковича официальный сайт «Химок».

Напомним, Стефан Маркович перешел в «Химки» из «Зенита» и подписал контракт с подмосковным клубом на два года.

В сезоне-2016/17 серб провел 30 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал по 10,3 очка, делал по 4,5 подбора и 7,6 передачи за игру. «Химки» в прошлом сезоне заняли второе место в чемпионате России, «Зенит» выиграл бронзовые медали.