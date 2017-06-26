«Зенит» предлагает Паредесу зарплату в размере 3,5 миллионов евро в год

Пабло Саббаг, агент полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса, прибыл в Италию для ведения переговоров о переходе аргентинца в «Зенит».

По информации Forzaroma, зарплата Паредеса в «Зените» может составить 3,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что «Рома» готова продать Леандро, а также греческого защитника Костаса Маноласа российскому клубу за общую сумму в 70 миллионов евро.



13 июня текущего года Паредес провел свой первый матч за сборную Аргентины. Он сыграл 27 матчей в прошедшем сезоне серии А (3 гола, один голевой пас).