«Зенит» предлагает Паредесу зарплату в размере 3,5 миллионов евро в год
Источник: Forza RomaКомментарии
Пабло Саббаг, агент полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса, прибыл в Италию для ведения переговоров о переходе аргентинца в «Зенит».
По информации Forzaroma, зарплата Паредеса в «Зените» может составить 3,5 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось, что «Рома» готова продать Леандро, а также греческого защитника Костаса Маноласа российскому клубу за общую сумму в 70 миллионов евро.
13 июня текущего года Паредес провел свой первый матч за сборную Аргентины. Он сыграл 27 матчей в прошедшем сезоне серии А (3 гола, один голевой пас).
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