Андрей Лунев: У меня нет какой-то особенно сильной черты

Голкипер Зенита Андрей Лунев поделился мнением о своих вратарских качествах.

«Я не считаю, что у меня есть какая-то особая сильная черта. Все надо делать в совокупности, тогда это и даст результат. При этом если все компоненты получаются хорошо, а есть ещё один какой-то козырь – вообще было бы замечательно. Пример Нойера тому доказательство. К этому и надо стремиться.

Какие навыки наиболее важны для вратаря в современном футболе? Абсолютно все. Причем они важны не только в современном футболе, но и были актуальны, скажем, в советские времена. Просто футбол меняется, в нынешних реалиях необходимы другие навыки. Раньше, например, от вратаря не требовалось умения хорошо играть ногами. Сейчас это – важнейший компонент вратарского искусства.

Прежде у каждой команды был так называемый «чистильщик», теперь эту роль выполняет голкипер. Усилились требования к игре на выходах. Но, повторюсь, важно уметь все. Если ты здорово играешь ногами, но ловишь мячи через раз – разве это хорошо? Главный критерий для вратаря – ноль пропущенных голов. Все», - цитирует Лунева Bobsoccer.

В прошедшем сезоне Лунев принял участие в 11-ти матчах и пропустил пять голов.