Глава профсоюза футболистов: Мы хотим, чтобы господин Лебедев извинился за свои слова о Жиркове

Глава общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что организация намерена добиться извинений от вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева за слова, сказанные в адрес полузащитника сборной России Юрия Жиркова.

«Мы подготовили заявление в комитет по этике. Если говорить о наказании, то, в первую очередь, мы хотим, чтобы господин Лебедев извинился за свои слова. Считаю, что для публичного человека такие высказывания не только некорректны, но и недопустимы.

Не исключаю мирного решения данной ситуации. Если Лебедев извинится за свои слова перед футболистами, и они их примут, то со стороны профсоюза претензий не будет, но дело может быть инициировано и Виталием Мутко», - приводит слова Зотова ТАСС.

Отметим, что инициировать рассмотрение слов Лебедева о Жиркове комитетом по этике РФС может либо президент РФС, либо исполком организации.

Ранее Мутко заявил, что слова Лебедева будут вынесены на рассмотрение комитету по этике.