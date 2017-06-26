Бой Паркер – Фьюри состоится 23 сентября в Манчестере

Поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером и британцем Хьюи Фьюри состоится 23 сентября в Манчестере.

Изначально эти бойцы должны были встретиться в мае текущего года в Новой Зеландии, но за две недели до поединка Фьюри отказался с боя, пожаловавшись на травму спины.

В результате, Паркер вышел на ринг с румыном Разваном Кожану и победил единогласным решением судей.

Напомним, Хьюи - двоюродный брат экс-чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Тайсона Фьюри.







