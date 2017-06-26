Бой Паркер – Фьюри состоится 23 сентября в Манчестере
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером и британцем Хьюи Фьюри состоится 23 сентября в Манчестере.
Изначально эти бойцы должны были встретиться в мае текущего года в Новой Зеландии, но за две недели до поединка Фьюри отказался с боя, пожаловавшись на травму спины.
Joseph Parker vs. Hughie Fury Now in Manchester, September 23 https://t.co/9PXGmwFoJs #boxing pic.twitter.com/XJYABvucCu— BoxingScene.com (@boxingscene) 26 июня 2017 г.
В результате, Паркер вышел на ринг с румыном Разваном Кожану и победил единогласным решением судей.
Напомним, Хьюи - двоюродный брат экс-чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Тайсона Фьюри.
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