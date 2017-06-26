Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бой Паркер – Фьюри состоится 23 сентября в Манчестере

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером и британцем Хьюи Фьюри состоится 23 сентября в Манчестере.

Изначально эти бойцы должны были встретиться в мае текущего года в Новой Зеландии, но за две недели до поединка Фьюри отказался с боя, пожаловавшись на травму спины.

В результате, Паркер вышел на ринг с румыном Разваном Кожану и победил единогласным решением судей.

Напомним, Хьюи - двоюродный брат экс-чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Тайсона Фьюри. 



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Энтони Джошуа: Хочу еще один бой с КличкоЧемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о возможном реванше с Владимиром Кличко.Хурцидзе арестован, бой с Сондерсом отмененПоединок между чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом и грузинским боксером Автандилом Хурцидзе отменен.Штиглиц объявил о завершении карьерыБывший чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Роберт Штиглиц объявил о завершении карьеры, сообщает boxingscene.com.Паркер победил Кожану и защитил чемпионский пояс WBO в тяжелом весеНовозеландец Джозеф Паркер победил по очкам румынского тяжеловеса Развана Кожану и защитил принадлежащий ему чемпионский пояс WBO.Градович победил Беррио, Курбанов нокаутировал СтапулионисаВ рамках большого вечера бокса в Екатеринбурге бывший чемпион мира по версии IBF Евгений Градович победил колумбийца Уго Беррио.Джозеф Паркер нацелился на бой с ДжошуаЧемпион мира по версии WBO в тяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер намерен сразиться с обладателем поясов WBA и IBF британцем Энтони Джошуа.Джозеф Паркер: Если Джошуа победит, то это будет нокаутЧемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер считает чемпиона IBF британца Энтони Джошуа небольшим фаворитом в бою с украинцем Владимиром Кличко.WBO не планирует проводить объединительные бои Усика с российскими боксерамиВсемирная боксерская организация не рассматривала возможность объединительного боя чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинца Александра Усика с российскими бойцами.Промоутер Эдди Хирн: Теперь Белью готов сразиться с Уайлдером или ПаркеромБританский промоутер Эдди Хирн полагает, что его подопечный Тони Белью способен закрепиться в тяжелом весе.Бой Паркера и Фьюри перенесен на майПредставители чемпиона мира WBO в тяжелом весе Джозефа Паркера и британца Хьюи Фьюри отказались от даты 1 апреля, которая была оглашена изначально.Пакьяо предложил болельщикам выбрать ему соперника по следующему боюФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо предложил своим болельщикам выбрать ему соперника по бою.Деонтей Уайлдер: Выбрал Вашингтона, потому что остальные плачут, говоря обо мнеДеонтей Уайлдер: Выбрал Вашингтона, потому что остальные плачут, говоря обо мнеЧемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер неожиданно не стал хвалить своего «нового мешка».Паркер и Фьюри проведут чемпионский бой 1 апреля в Новой ЗеландииРанее Паркер заявлял о своем желании провести поединок с победителем боя Джошуа – Кличко.Андре Уорд: Готов снова выйти против Ковалева, но уже могу обойтись без боксаАндре Уорд: Готов снова выйти против Ковалева, но уже могу обойтись без боксаЧемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд рассказал о своем видении боя с Сергеем Ковалевым и дальнейших планах.Пульс нащупан! Элитные тяжеловесы выходят из спячкиПульс нащупан! Элитные тяжеловесы выходят из спячки«Советский спорт» отмечает главные события и перестановки в тяжелом весе, произошедшие за последние недели.Защита Джошуа, чемпион Паркер и бой года от Чисоры. Как тяжи дрались на выходныхЗащита Джошуа, чемпион Паркер и бой года от Чисоры. Как тяжи дрались на выходныхОбзор событий уик-энда в профессиональном боксе.Паркер победил Руиса решением судей и завоевал титул WBOНовозеландец Джозеф Паркер победил мексиканца Энди Руиса и стал обладателем титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBOУдарное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабреУдарное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабре«Советский спорт» рассказывает о 14 поединках месяца, которые должны красиво завершить боксерский год.Александр Усик в декабре сразится с Тхабисо МчунуЧемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик проведет следующий бой 17 декабря с южноафриканцем Тхабисо Мчуну.Умар Кремлев: Дмитрий Чудинов в случае победы над Мюрреем сразится за пояс WBOПромоутер Умар Кремлев сообщил, что его подопечный – российский боксер Дмитрий Чудинов в случае победы над британцем Мартином Мюрреем станет обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе мексиканцем Хильберто Рамиресом.
Футбол
Фонд Месси по помощи детям скрыл 10 миллионов евро дохода
Футбол
Василий Уткин: Зрителей на Кубке конфедераций меньше, чем читателей у меня в твиттере
Футбол
Агент: Предложение «Зенита» – очень интересный вариант для Каллегари
Бокс
Бой Паркер – Фьюри состоится 23 сентября в Манчестере
все новости
Хьюи Фьюри
Хьюи Фьюривсе новости
Джозеф Паркер
Джозеф Паркервсе новости
WBO
WBO