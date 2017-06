Бой Паркер – Фьюри состоится 23 сентября в Манчестере

Поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером и британцем Хьюи Фьюри состоится 23 сентября в Манчестере.

Изначально эти бойцы должны были встретиться в мае текущего года в Новой Зеландии, но за две недели до поединка Фьюри отказался с боя, пожаловавшись на травму спины.

Joseph Parker vs. Hughie Fury Now in Manchester, September 23 https://t.co/9PXGmwFoJs #boxing pic.twitter.com/XJYABvucCu