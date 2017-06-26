Агент: Предложение «Зенита» – очень интересный вариант для Каллегари

Известный итальянский агент Алессандро Канови подтвердил информацию, согласно которой, 19-летний полузащитник «ПСЖ» Лоренцо Каллегари может стать игроком «Зенита».

«Предложение питерского клуба – очень интересный вариант для Лоренцо», – заявил Канови, слова которого приводит Gettfootballnews.

Ранее сообщалось, что инициатором сделки является новый главный тренер питерского клуба Роберто Манчини, который в личной беседе заявил хавбеку о своей заинтересованности.

Отмечается, что итальянский специалист остался впечатлен игрой француза во время товарищеского матча между «Интером» и «ПСЖ» (1:3) летом прошлого года.

Также источник уверяет, что сам Каллегари готов покинуть столичный клуб. «Зенит» предлагает за переход полузащитника 2 млн евро.

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