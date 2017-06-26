Василий Уткин: Зрителей на Кубке конфедераций меньше, чем читателей у меня в твиттере
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Телекомментатор Василий Уткин поделился своим мнением о посещаемости Кубка конфедераций-2017, который проходит в четырех российских городах.
Напомним, матчи группового этапа Кубка конфедераций суммарно посетили 449 599 зрителей.
«Это меньше, чем у меня читателей в твиттере», – написал Уткин.
Это меньше, чем у меня читателей в твиттере. https://t.co/P5Xh0G4ZTy— Василий Уткин (@radioutkin) 26 июня 2017 г.
Напомним, в полуфиналах Кубка конфедераций сыграют сборные Португалии и Чили (28 июня), Германии и Мексики (29 июня).
Россияне после поражения от мексиканцев (1:2) завершили свое выступление на турнире.
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