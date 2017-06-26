Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фонд Месси по помощи детям скрыл 10 миллионов евро дохода

Источник:  ABCКомментарии

Фонд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по оказанию помощи детям скрыл от налоговых органов 10 миллионов евро дохода.

Как сообщает ABC, фонд с 2007 по 2015 год не отчитывался по полученным доходам. Как предполагается следственными органами, фонд служит для семьи Месси в качестве структуры для отмывания денег. Отмечается, что Месси подписывал контракты, не предоставляя никакой налоговой отчетности. Это привело к исключению фонда из министерства финансов, так как наловогой отчетности не поступало.

Напомним, ранее уже сообщалось о привлечении Месси и его отца Хорхе судом в июне прошлого года по обвинению в сокрытии налогов на сумму 4,1 млн евро в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идет о деньгах, которые аргентинец получал за использование своего имиджа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карлос Бакка: Хамесу будет трудно покинуть «Реал»Нападающий «Милана» Карлос Бакка поделился мнением о полузащитнике «Реала» Хамесе Родригесе.«Барселона» по инициативе Вальверде попробует приобрести игрока «Реала»Хавбек сборной Хорватии Матео Ковачич может перебраться в «Барселону». Об этом сообщает Don Balon.Сауль Ньигес: Не боюсь быть лидером в «Атлетико»Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес заявил, что не боится брать на себя ответственность за игру команды.Кристиан Карамбе: Думаю, что Роналду останется в «Реале»Бывший полузащитник «Реала» Кристиан Карамбе выразил мнение, что нападающий Криштиану Роналду не покинет клуб.Пако Алькасер: Выдохнул, забив первый гол за «Барселону»Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер поделился своими впечатлениями о прошедшем сезоне.Гути: Хотел бы в будущем возглавить «Реал»Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути заявил, что хотел бы в будущем занять пост главного тренера в команде.Бэйл не планирует переходить в «ПСЖ», валлиец собирается вернуться в АПЛПолузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл раздумывает над сменой клубной прописки. Об этом сообщает Daily Express.Рамос продлит контракт с «Реалом» до 2021 годаЗащитник «Реала» Серхио Рамос продлит контракт с мадридским клубом до 2021 года.«МЮ» не торопится выполнять требования «Реала» по трансферу ХамесаПолузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не теряет надежды на переезд в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Goal.«Реал» готов продать Бэйла ради перехода МбаппеМадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе. Об этом сообщают французские СМИ.Спортивный директор «Лилля»: Роналду сказал, что ему нужно несколько дней на размышление о своем будущемСпортивный директор «Лилля» Луиш Кампуш, который дружит с форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сказал, что нападающий пока не определился со своим будущим и взял время на размышление.Поль Погба: Пойму Гризманна, если он решит перейти в «Сити»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил, что поймет нападающего «Атлетико» Антуан Гризманна, если тот решит перейти в стан «Манчестер Сити».Альваро Арбелоа: Закончил карьеру, так как не хотел доигрыватьБывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа рассказал о причинах своего решения закончить игровую карьеру.Алессандро Дель Пьеро: Роналду всегда найдется место в «Ювентусе»Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель заявил, что туринский клуб всегда готов пригласить нападающего Криштиану Роналду, если он решит покинуть «Реал».Денис Суарес: В новом сезоне надеюсь играть большеПолузащитник «Барселоны» Денис Суарес заявил, что планирует получать больше игрового времени в новом сезоне.«Хетафе» обыграл «Тенерифе» и вернулся в испанскую примеруВторой матч финала плей-офф за выход в испанскую примеру между «Хетафе» и «Тенерифе» завершился победой хозяев со счетом 3:1. Эта победа позволила им вернуться в высший дивизион.Ни слова о «Реале». Роналду снова не дал журналистам спросить про налогиНи слова о «Реале». Роналду снова не дал журналистам спросить про налогиКриштиану и Сантуш ругали газон стадиона «Санкт-Петербург», а тренер новозеландцев искал позитив и в поражении 0:4.Жоау Моутинью: Желаю Коэнтрау счастья в «Спортинге»Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью поделился мнением о переходе Коэнтрау в «Спортинг».Роналду опередил Месси по количеству голов за клуб и сборную в 2017 годуНападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду опередил форварда «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси по количеству мячей, забитых в этом году за клуб и сборную.Пепе может стать игроком «Бешикташа»Интерес к защитнику мадридского «Реала» Пепе проявляет «Бешикташ». Об этом сообщают испанские СМИ.
Футбол
Фонд Месси по помощи детям скрыл 10 миллионов евро дохода
Футбол
Василий Уткин: Зрителей на Кубке конфедераций меньше, чем читателей у меня в твиттере
Футбол
Агент: Предложение «Зенита» – очень интересный вариант для Каллегари
Бокс
Бой Паркер – Фьюри состоится 23 сентября в Манчестере
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости