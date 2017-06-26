Фонд Месси по помощи детям скрыл 10 миллионов евро дохода
Фонд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по оказанию помощи детям скрыл от налоговых органов 10 миллионов евро дохода.
Как сообщает ABC, фонд с 2007 по 2015 год не отчитывался по полученным доходам. Как предполагается следственными органами, фонд служит для семьи Месси в качестве структуры для отмывания денег. Отмечается, что Месси подписывал контракты, не предоставляя никакой налоговой отчетности. Это привело к исключению фонда из министерства финансов, так как наловогой отчетности не поступало.
Напомним, ранее уже сообщалось о привлечении Месси и его отца Хорхе судом в июне прошлого года по обвинению в сокрытии налогов на сумму 4,1 млн евро в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идет о деньгах, которые аргентинец получал за использование своего имиджа.