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Карлос Бакка: Хамесу будет трудно покинуть «Реал»

Источник:  ASКомментарии

Нападающий «Милана» Карлос Бакка поделился мнением о полузащитнике «Реала» Хамесе Родригесе.

«Хамесу будет трудно покинуть такой большой клуб, как «Реал». Он должен принять решение, которое пойдет ему во благо. Хамес играет, наверное, в лучшем клубе мира прямо сейчас, куда немногие попадают. Если он не перейдет в другой клуб, то будет вынужден постоянно бороться за место в старте, как и было раньше», - приводит слова Бакки AS.

Напомним, ранее Родригесом интересовался «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне 25-летний Родригес провел 33 матча за «Реал» и забил 11 мячей при 13 голевых передачах.

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