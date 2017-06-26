Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Адмирал» расторг контракт с Ткачевым, «Салават Юлаев» заключил соглашения с двумя игроками

Источник:  КХЛКомментарии

Как информирует официальный сайт КХЛ, «Адмирал» и нападающий Владимир Ткачев расторгли контракт по инициативе хоккеиста. 

Отмечается, что при этом права на игрока остались у дальневосточного клуба.

Также сообщается, что «Салават Юлаев» заключил пробные контракты с молодыми нападающими Александром Реневым и Александром Янчуком.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пиганович пополнил состав «Нефтехимика»Как сообщает пресс-служба КХЛ, защитник Олег Пиганович подписал односторонний контракт на один год с «Нефтехимиком».Сергей Светлов: Иностранные тренеры не всегда понимают специфику российского сезонаИзвестный российский специалист Сергей Светлов поделился мнением об отставке тренерского штаба минского «Динамо» во главе с Крэйгом Вудкрофтом.В КХЛ надо возвращать Панарина, а не Радулова! Колонка Дмитрия ПономаренкоВ КХЛ надо возвращать Панарина, а не Радулова! Колонка Дмитрия ПономаренкоОбозреватель «Советского спорта» предлагает руководству КХЛ среагировать на неожиданный переход Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус».Питер Дебур: Я не разговаривал с Ковальчуком о возвращении в НХЛГлавный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур рассказал о своих отношениях с нападающим Ильей Ковальчуком, с которым работал в «Нью-Джерси».Марек Квапил: Я никогда не сомневался, что хочу выступать в КХЛНовичок «Амура» чешский форвард Марек Квапил рассказал, почему после нескольких сезонов в КХЛ он провел минувший сезон на родине.Николай Борщевский: Переезд в Ханты-Мансийск для меня – в некотором смысле возвращение домойНиколай Борщевский, назначенный ассистентом главного тренера «Югры» Игоря Захаркина, рассказал, как состоялся его переход в клуб из Ханты-Мансийска.Клим Костин: Есть ли уверенность, что заиграю в НХЛ? Конечно, я всегда в себе уверенФорвард «Динамо» Клим Костин поделился впечатлениями после драфта НХЛ, во время которого его выбрал «Сент-Луис» под общим 31-м номером.«Адмирал» продлил контракт с Волченковым«Адмирал» заключил новый односторонний контракт на один сезон с защитником Антоном Волченковым. Об этом сообщается на официальном сайте дальневосточной команды.Георгий Кобылянский: Считаю, что при данных обстоятельствах проект календаря КХЛ получился сбалансированнымВице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский прокомментировал проект календаря на новый сезон Континентальной хоккейной лиги.Юрий Лукин: Клубы КХЛ не согласились с вариантом в виде серий до трех побед в первых двух раундах плей-оффГенеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин рассказал, что клубы КХЛ не согласились с предложенным форматом в виде серий до трех побед в первых двух раундах плей-офф.Знарок прав! КХЛ надо увеличить паузу в чемпионате для подготовки сборной к ОИЗнарок прав! КХЛ надо увеличить паузу в чемпионате для подготовки сборной к ОИОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о спорных нововведениях в проекте календаря КХЛ на сезон 2017/18.Вудкрофт покинул минское «Динамо»Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт завершил работу в клубе.Вице-президент КХЛ: Высокая загрузка арен и Олимпийские игры – главные факторы, которые повлияли на составления календаряВице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский рассказал о проекте календаря на новый сезон.Россия вернет Радулова из Канады? В борьбу за форварда включились клубы КХЛРоссия вернет Радулова из Канады? В борьбу за форварда включились клубы КХЛОбозреватель «Советского спорта» рассуждает, где продолжит карьеру яркий игрок Александр Радулов.Корнеев и Калашников стали одноклубниками в «Северстали»Как сообщает официальный сайт «Северстали», сегодня клуб подписал соглашения с защитниками Константином Корнеевым и Станиславом Калашниковым.Официальная презентация календаря КХЛ сезона-2017/18 состоится 12 июляКак сообщает пресс-служба КХЛ, официальная презентация календаря лиги сезона-2017/18 состоится 12 июля.Пресс-службу «Салавата Юлаева» возглавил выходец из администрации Главы БашкирииРуководитель пресс-службы хоккейного клуба «Салават Юлаев» и лучший телекомментатор КХЛ-2015 Андрей Юртаев покидает свой пост, его место займет уже экс-чиновник из пресс-службы главы Башкирии, 32 летний Руслан Ахмедьянов. Об этом пишет сайт РБК-Уфа с ссылкой на собственные источники.«Сибирь» подписала пробный контракт с нападающим Ивановым«Сибирь» подписала пробный контракт с нападающим Никитой Ивановым, с которым в среду расторг соглашение «Барыс».Томаш Мертл продолжит карьеру в чешской Экстралиге. Таблица переходов КХЛТомаш Мертл продолжит карьеру в чешской Экстралиге. Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.«Северсталь» подписала защитника Калашникова«Северсталь» подписала контракт с защитником Станиславом Калашниковым, который ранее выступал за новокузнецкий «Металлург».
Футбол
Фонд Месси по помощи детям скрыл 10 миллионов евро дохода
Футбол
Василий Уткин: Зрителей на Кубке конфедераций меньше, чем читателей у меня в твиттере
Футбол
Агент: Предложение «Зенита» – очень интересный вариант для Каллегари
Бокс
Бой Паркер – Фьюри состоится 23 сентября в Манчестере
все новости
Адмирал
Адмиралкалендарьстатистика
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости