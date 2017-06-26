«Адмирал» расторг контракт с Ткачевым, «Салават Юлаев» заключил соглашения с двумя игроками
Источник: КХЛКомментарии
Как информирует официальный сайт КХЛ, «Адмирал» и нападающий Владимир Ткачев расторгли контракт по инициативе хоккеиста.
Отмечается, что при этом права на игрока остались у дальневосточного клуба.
Также сообщается, что «Салават Юлаев» заключил пробные контракты с молодыми нападающими Александром Реневым и Александром Янчуком.
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