Министр физической культуры и спорта Краснодарского края: Сочи достойно проведет чемпионат мира

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова заявила, что Сочи проведет матчи чемпионата мира также успешно, как и Кубка конфедераций.

«ФИФА – это одна из самых ответственных структур в плане организации турниров, они задают высокую планку. В Сочи все три матча группового этапа Кубка конфедераций прошли на достойном уровне. Сами футболисты, тренеры сборных, ФИФА высоко оценивают организацию матчей в Сочи. Они всем довольны. Это все-таки репетиция перед чемпионатом мира. Уверена, что матчи чемпионата мира будут проведены в Сочи так же достойно.

Интерес к матчам Кубка конфедераций в Сочи большой. Зрители болеют хорошо, импульсивно. Мне все очень нравится! Сборные Германии и Мексики очередной матч сыграют у нас в Сочи. Им по душе играть здесь», - цитирует Чернову «Р-Спорт».

Напомним, в Сочи уже прошли три встречи Кубка конфедераций на групповом этапе, также запланирован полуфинальный матч, в котором сразятся команды Германии и Мексики.