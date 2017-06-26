Министр физической культуры и спорта Краснодарского края: Сочи достойно проведет чемпионат мира
Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова заявила, что Сочи проведет матчи чемпионата мира также успешно, как и Кубка конфедераций.
«ФИФА – это одна из самых ответственных структур в плане организации турниров, они задают высокую планку. В Сочи все три матча группового этапа Кубка конфедераций прошли на достойном уровне. Сами футболисты, тренеры сборных, ФИФА высоко оценивают организацию матчей в Сочи. Они всем довольны. Это все-таки репетиция перед чемпионатом мира. Уверена, что матчи чемпионата мира будут проведены в Сочи так же достойно.
Интерес к матчам Кубка конфедераций в Сочи большой. Зрители болеют хорошо, импульсивно. Мне все очень нравится! Сборные Германии и Мексики очередной матч сыграют у нас в Сочи. Им по душе играть здесь», - цитирует Чернову «Р-Спорт».
Напомним, в Сочи уже прошли три встречи Кубка конфедераций на групповом этапе, также запланирован полуфинальный матч, в котором сразятся команды Германии и Мексики.
Матч
Место и дата
29 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция