Юрий Жирков: Судейство было странным. Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу Мексики

Полузащитник сборной России Юрий Жирков высказался о работе арбитра в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2).

«Я почувствовал удар по ноге. Скорее всего, это был пенальти, но когда судья не свистнул, то я подумал, что он попросит повтор. Однако игра продолжилась. Затем он попросил повтор, когда в штрафной был сбит Смолов. Но и там было принято решение не в нашу пользу.

На мой взгляд, судейство было странным. Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу Мексики. Сейчас я испытываю чувство опустошения. Мы хорошо начали матч, открыли счет, но не смогли развить свой успех. По горячим следам игру не разбирали, давайте оставим это тренерам», – цитируют Жиркова «Известия».

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