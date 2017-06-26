Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Жирков: Судейство было странным. Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу Мексики

Источник:  «Известия»Комментарии

Полузащитник сборной России Юрий Жирков высказался о работе арбитра в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2).

«Я почувствовал удар по ноге. Скорее всего, это был пенальти, но когда судья не свистнул, то я подумал, что он попросит повтор. Однако игра продолжилась. Затем он попросил повтор, когда в штрафной был сбит Смолов. Но и там было принято решение не в нашу пользу.

На мой взгляд, судейство было странным. Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу Мексики. Сейчас я испытываю чувство опустошения. Мы хорошо начали матч, открыли счет, но не смогли развить свой успех. По горячим следам игру не разбирали, давайте оставим это тренерам», – цитируют Жиркова «Известия».

Читайте также:

«Виноват не только Акинфеев». Мостовой – о выступлении сборной России

Голосование: Интересен ли вам Кубок конфедераций после вылета сборной России?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роналду – не с другой планеты! Криштиану исполнил мечту русских детей (видео)Роналду – не с другой планеты! Криштиану исполнил мечту русских детей (видео)Сборная Португалии после выхода из группы задержалась в Санкт-Петербурге и сделала счастливыми двух простых мальчишек.Министр физической культуры и спорта Краснодарского края: Сочи достойно проведет чемпионат мираМинистр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова заявила, что Сочи проведет матчи чемпионата мира также успешно, как и Кубка конфедераций.«Послал бы Игорек эту сборную, пусть всякие Ребровы стоят». Обзор гостевых«Послал бы Игорек эту сборную, пусть всякие Ребровы стоят». Обзор гостевыхПосле поражения сборной России «Советский спорт» решил проверить, как на результат матча реагируют болельщики российских клубов.Василий Уткин: Зрителей на Кубке конфедераций меньше, чем читателей у меня в твиттереТелекомментатор Василий Уткин поделился своим мнением о посещаемости Кубка конфедераций-2017, который проходит в четырех российских городах.Глава профсоюза футболистов: Мы хотим, чтобы господин Лебедев извинился за свои слова о ЖирковеГлава общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что организация намерена добиться извинений от вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева за слова, сказанные в адрес полузащитника сборной России Юрия Жиркова.«Виноват не только Акинфеев». Мостовой – о выступлении сборной России«Виноват не только Акинфеев». Мостовой – о выступлении сборной РоссииБывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о выступлении национальной команды на домашнем Кубке конфедераций.Федор Кудряшов: Сборная сделала небольшой шаг впередЗащитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал выступление национальной команды на Кубке конфедераций.Пицци: Обнимусь с главным тренером сборной Чили, но надеюсь, что в финал выйдет португальский ПицциПолузащитник сборной Португалии Пицци поделился мнением о своем прозвище и предстоящем матче со сборной Чили.Роналду сфотографировался с воспитанниками школы «Локомотив»Перед тренировкой сборной Португалии Криштиану Роналду сфотографировался и подписал мяч двум юным футболистам.Сборная Португалии провела тренировку, Бернарду Силва и Геррейру не приняли участие в занятииСборная Португалии провела тренировку на петербургском стадионе «Турбостроитель».Пицци: Роналду отдал награду Силве? Этот жест олицетворяет командный духПолузащитник сборной Португалии Пицци поделился мнением о жесте Криштиану Роналду.Пицци: Нам хотелось бы, чтобы поле в Петербурге было подготовлено лучшеПолузащитник сборной Португалии Пицци поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург», городе и своем медовом месяце.Виктор Понедельник: Когда Смолов лез в одиночку на нескольких соперников, это выглядело ужасноБывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник высказался об игре Федора Смолова, а также Александра Головина на домашнем Кубке конфедераций.Александр Шмурнов: Черчесов должен работать еще год. Шаги для создания неплохой команды сделаныКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов считает, что нынешний наставник сборной России Станислав Черчесов должен остаться на своем посту после вылета команды с домашнего Кубка конфедераций.Константин Генич: Черчесов научил сборную самоотдаче, но ей не хватает смелостиКонстантин Генич: Черчесов научил сборную самоотдаче, но ей не хватает смелостиКомментатор телеканала «Матч ТВ» подвел итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций.«Спартак» может потерять нападающего, а Дзюба и Кокорин оправдываются (видео)«Спартак» может потерять нападающего, а Дзюба и Кокорин оправдываются (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Германия и Чили вышли в полуфинал Кубка конфедераций, Дзюба объяснил скандальное фото. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Головин уедет. Черчесов останется. Кто еще заставил Россию вздрогнутьГоловин уедет. Черчесов останется. Кто еще заставил Россию вздрогнутьОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о плюсах и минусах нашей сборной на Кубке конфедераций.Борис Чухлов: Я против видеоповторов. Это искусственная вещьЧемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов считает, что не стоило вводить просмотр видеоповторов судьями во время спорных эпизодов на Кубке конфедераций.Борис Чухлов: Отсутствие Кокорина и Дзюбы в сборной я только приветствуюЧемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов правильно сделал, не включив в состав на Кубок конфедераций нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбу.
Футбол
Фонд Месси по помощи детям скрыл 10 миллионов евро дохода
Футбол
Василий Уткин: Зрителей на Кубке конфедераций меньше, чем читателей у меня в твиттере
Футбол
Агент: Предложение «Зенита» – очень интересный вариант для Каллегари
Бокс
Бой Паркер – Фьюри состоится 23 сентября в Манчестере
все новости
Мексика
Мексикакалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Юрий Жирков
Юрий Жирковвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости