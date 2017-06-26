Халеп лидирует в чемпионской гонке WTA, Свитолина поднялась на вторую строчку
Украинка Элина Свитолина поднялась на вторую строчку чемпионской гонки WTA.
Напомним, Симона Халеп в данный момент является второй ракеткой мира. Ее отставание от немки Анжелик Кербер составляет 115 очков.
Чемпионская гонка WTA
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 3490.
2 (3). Элина Свитолина (Украина) — 3330.
3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3287.
4 (4). Елена Остапенко (Латвия) — 2877.
5 (6). Кристина Младенович (Франция) – 2712.
6 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 2671.
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 2490.
8 (8). Винус Уильямс (США) — 2367.
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 2055.
10 (11). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1792.
11 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1642.
12 (12). Елена Веснина (Россия) — 1600.
...
29 (27). Дарья Касаткина (Россия) — 953…
46 (43). Наталья Вихлянцева (Россия) — 731…
52 (46). Екатерина Макарова (Россия) — 668…
67 (63). Екатерина Александрова (Россия) — 519…
77 (72). Евгения Родина (Россия) — 474…
109 (107). Мария Шарапова (Россия) — 310.