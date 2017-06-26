«Тоттенхэм» требует за Кейна 100 млн фунтов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Руководство «Тоттенхэма» не планирует расставаться с форвардом сборной Англии Харри Кейном. Об этом сообщает The Independent.
Согласно источнику, в случае, если сам нападающий изъявит желание покинуть «шпор», заинтересованному клубу придется выложить 100 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. По информации СМИ, «красные дьяволы» контактировали с агентом Кейна.
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