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«Тоттенхэм» требует за Кейна 100 млн фунтов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Тоттенхэма» не планирует расставаться с форвардом сборной Англии Харри Кейном. Об этом сообщает The Independent.

Согласно источнику, в случае, если сам нападающий изъявит желание покинуть «шпор», заинтересованному клубу придется выложить 100 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. По информации СМИ, «красные дьяволы» контактировали с агентом Кейна.

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