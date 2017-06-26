Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роберто Дюран: Макгрегор - клоун. Мэйвезер легко побьет его

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях панамец Роберто Дюран поделился ожиданиями от поединка Флойд Мэйвезер-младший - Конор Макгрегор. 

- Мэйвезер легко побьет этого парня. Это будет то еще зрелище. Борец такого размера не сможет ничего сделать с Мэйвезером. Если Конор настроен всерьез, ему придется сломать Мэйвезеру обе руки и ноги. Макгрегор – клоун.

Такой бой не повредит боксу, но зато навредит ММА. Потому что мы говорим о сильном чемпионе Магрегоре, который проиграет Мэйвезеру, - заявил Дюран.

Напомним, поединок Мэйвзер – Макнрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бернард Хопкинс: Выходя против Макгрегора, Мэйвезер показывает, что он нисколько не уважает боксЭкс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс скептически оценивает предстоящий поединок между Флойдом Мэйвезером и звездой ММА Конором Макгрегором.«Флойд слишком много говорит». Ответ Головкина на наезды Мэйвезера (видео)«Флойд слишком много говорит». Ответ Головкина на наезды Мэйвезера (видео)Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин рассказал о предстоящем бое с Саулем АльваресомТренер Макгрегора: 26 августа Конор вновь шокирует весь мирТренер Макгрегора: 26 августа Конор вновь шокирует весь мирТренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора Джон Кавана считает, что чемпион UFC в легком весе шокирует мир 26 августа.«За 31 год такое впервые». Интервью Емельяненко накануне боя с Митрионом«За 31 год такое впервые». Интервью Емельяненко накануне боя с МитриономФедор Емельяненко за несколько дней до боя с Мэттом Митрионом пришел в студию популярной американской программы MMA Hour.Геннадий Головкин: Уорд буквально деклассировал КовалеваГеннадий Головкин: Уорд буквально деклассировал КовалеваЧемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин дал интервью.Тренер Макгрегора: Если кто-то и может отправить Флойда в нокаут, так это КонорОуэн Родди, тренер чемпиона UFC Конора Макгрегора, уверен, что его подопечный отправит в нокаут непобежденного американского боксера Флойда Мэйвезера.Дэйна Уайт: Если Макгрегор нокаутирует Мэйвезера, он станет самой большой звездой в мире спортаПрезидент UFC Дэйна Уайт поделился ожиданиями от поединка Флойд Мэйвезер - Конор Макгрегор.Макгрегор украсил свой зал фреской, на которой избивает Мэйвезера (фото)Чемпион UFC в легком весе ирландец Конор Макгрегор продолжает готовиться к боксерскому поединку против американца Флойда Мэйвезера-младшего, который состоится 26 августа на T-Mobile Arene в Лас-Вегасе.Самый дешевый билет на бой Мэйвезера и Макгрегора стоит больше двух тысяч долларов26 августа 2017 года состоится поединок между известным американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.Емельяненко ниже Митриона, Нурмагомедов – Фергюсона. Рейтинг бойцов ММАЕмельяненко ниже Митриона, Нурмагомедов – Фергюсона. Рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира.Нурмагомедов сохранил шестое место в рейтинге лучших легковесов мира, Макгрегор - первыйРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сохранил шестую строчку в обновленном рейтинге бойцов ММА среди представителей легкой весовой категории.Уорд и Ковалев сделали вес, «Зенит» интересуется форвардом «Барсы», а Слуцкий в восторге от Англии. Главные новости утраУорд и Ковалев сделали вес, «Зенит» интересуется форвардом «Барсы», а Слуцкий в восторге от Англии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра субботы.Флойд Мэйвезер-младший: Люди хотели увидеть бой с Макгрегором, поэтому я вернулсяАмериканский боксер Флойд Мэйвезер-младший рассказал о том, как он принял решение вернуться на ринг.Сильвестр Сталлоне: Макгрегор – настоящий Рокки. Буду болеть за него в поединке с МэйвезеромЗнаменитый актер, исполнитель роли Рокки Сильвестр Сталлоне сказал, что будет болеть за Конора Макгрегора в поединке с Флойдом Мэйвезером.Глава WBC: Бой Мэйвезера и Макгрегора может стать титульнымГлава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман не возражает против того, чтобы поединок между американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором носил характер титульного.Вопрос дня: Нужно ли смотреть бой Мэйвезер-Макгрегор?Вопрос дня: Нужно ли смотреть бой Мэйвезер-Макгрегор?Оскар де ла Хойя: Бой Мэйвезера и Макгрегора – циркБывший чемпион мира, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя выразил мнение о запланированном поединке между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.Александр Бахтин: Мэйвезер может победить Макгрегора в первом же раундеАлександр Бахтин: Мэйвезер может победить Макгрегора в первом же раундеБывший чемпион мира по версии IBO Александр Бахтин заявил, что Конору Макгрегору не светит ничего хорошего в поединке с Флойдом Мэйвезером.Костя Цзю – о поединке Мэйвезера и Макгрегора: Тяжело обсуждать это событиеБывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе из России Костя Цзю высказался о поединке между американским боксером Флойдом Мэйвезером с чемпионом UFC Конором Макгрегором.Виталий Минаков: Макгрегор получил то, о чем мечтают многие боксеры мираВиталий Минаков: Макгрегор получил то, о чем мечтают многие боксеры мираНепобежденный российский боец смешанного стиля – о предстоящем поединке между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.
Футбол
Фонд Месси по помощи детям скрыл 10 миллионов евро дохода
Футбол
Василий Уткин: Зрителей на Кубке конфедераций меньше, чем читателей у меня в твиттере
Футбол
Агент: Предложение «Зенита» – очень интересный вариант для Каллегари
Бокс
Бой Паркер – Фьюри состоится 23 сентября в Манчестере
все новости
Флойд Мэйвезер
Флойд Мэйвезервсе новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
Роберто Дюран
Роберто Дюранвсе новости