Роберто Дюран: Макгрегор - клоун. Мэйвезер легко побьет его
Источник: BoxingsceneКомментарии
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях панамец Роберто Дюран поделился ожиданиями от поединка Флойд Мэйвезер-младший - Конор Макгрегор.
- Мэйвезер легко побьет этого парня. Это будет то еще зрелище. Борец такого размера не сможет ничего сделать с Мэйвезером. Если Конор настроен всерьез, ему придется сломать Мэйвезеру обе руки и ноги. Макгрегор – клоун.
Такой бой не повредит боксу, но зато навредит ММА. Потому что мы говорим о сильном чемпионе Магрегоре, который проиграет Мэйвезеру, - заявил Дюран.
Duran: If McGregor is Serious, He'll Break Mayweather's Legs https://t.co/MGsUWUohtd #boxing pic.twitter.com/SVeKJEHTQm— BoxingScene.com (@boxingscene) 25 июня 2017 г.
Напомним, поединок Мэйвзер – Макнрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически