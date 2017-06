Роберто Дюран: Макгрегор - клоун. Мэйвезер легко побьет его

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях панамец Роберто Дюран поделился ожиданиями от поединка Флойд Мэйвезер-младший - Конор Макгрегор.

- Мэйвезер легко побьет этого парня. Это будет то еще зрелище. Борец такого размера не сможет ничего сделать с Мэйвезером. Если Конор настроен всерьез, ему придется сломать Мэйвезеру обе руки и ноги. Макгрегор – клоун.

Такой бой не повредит боксу, но зато навредит ММА. Потому что мы говорим о сильном чемпионе Магрегоре, который проиграет Мэйвезеру, - заявил Дюран.

