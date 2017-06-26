Новокузнецкий «Металлург» официально допущен до участия в чемпионате ВХЛ

«Металлург» из Новокузнецка, ранее выступавший в КХЛ, допущен до участия в чемпионате ВХЛ.

Напомним, президент высшей лиги Дмитрий Чернышенко в конце мая объявил, что в сезоне-2017/18 в КХЛ сыграют 27 клубов, так как первенство покинут «Металлург» и загребский «Медвешчак».

В связи с этим «Металлург» решил подготовить необходимую заявку для выступления в чемпионате ВХЛ. Молодежная хоккейная команда из Новокузнецка «Кузнецкие Медведи» продолжит выступление в чемпионате МХЛ.

«Металлург» официально допущен к участию в чемпионате ВХЛ сезона-2017/18. Сегодня опубликуем план предсезонной подготовки команды», – говорится в заявлении «Кузни».