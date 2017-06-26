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Ковалев писал диссертацию во время подготовки к бою с Уордом

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев успешно защитил магистерскую диссертацию в Уральском федеральном университете.

- Соискатель уверенно ответил на все вопросы комиссии, единогласным решением поставлена оценка «отлично», - рассказал научный руководитель боксера, министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт.

По информации пресс-службы университета, Ковалев заканчивает обучение на кафедре «Управление в сфере физической культуры и спорта».

- Работа спортсмена называется «Способы коммерциализации медийной узнаваемости известных спортсменов». Исследование Ковалев писал в течение полугода, одновременно с подготовкой к реваншу с американским боксером Андре Уордом, - заявил представитель пресс-службы в интервью агентству ТАСС.

Напомним, 18 июня Андре Уорд в Лас-Вегасе победил Сергея Ковалева техническим нокаутом в восьмом раунде и защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.



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