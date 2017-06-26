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Гути: Асенсио – великолепный футболист

Источник:  OndaceroКомментарии

Бывший полузащитник «Реала» Гути похвалил хавбека «сливочных» Марко Асенсио.

«Перес сказал, что Асенсио будет претендовать на Золотой мяч? Я с ним соглашусь, но для этого Марко нужно много работать. У него отличное будущее, а потенциал не знает границ. Он уже намного лучше меня в мои лучшие годы», - цитирует Гути Onda Cero.

В прошедшем сезоне Асенсио принял участие в 38-ми матчах, забил десять голов и отдал четыре передачи.

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