Макгрегор может покинуть «Халл Сити» в летнее трансферное окно
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Голкипер Аллан Макгрегор может уйти из «Халл Сити» нынешним летом.
Напомним, прошлый сезон Макгрегор на правах аренды играл за валлийский клуб «Кардифф Сити».
По информации Hull Daily Mail, теперь в услугах 35-летнего футболиста заинтересован шотландский «Хартс».
В составе «Халл Сити» Аллану сложно конкурировать с бывшим вратарем московского «Локомотива» Элдином Якуповичем и Дэвидом Маршаллом.
С 2007 года Макгрегор провел 36 матчей за сборную Шотландии.
Напомним, новым главным тренером «Халл Сити» в начале июня был назначен бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Сезон-2017/18 «тигры» проведут в английском чемпионшипе.
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