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Марез устал ждать решения «Барселоны» и намерен перейти в «Арсенал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез твердо решил сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщает Sport.es, игрок сборной Алжира больше не намерен ждать ответа от «Барселоны», которая рассматривала его в качестве усиления атакующей линии.

Отмечается, что хавбек «лис» отказался от варианта с переездом в Испанию и намерен принять предложение лондонского «Арсенала».

Источник уверяет, что «Лестер» готов отпустить футболиста сборной Алжира за 40 млн евро.

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