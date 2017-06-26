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«Газпром»: Есть мысли создать в «Зените» новые команды, но никакой конкретики нет

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о возможном появлении в Петербурге гандбольного и мини-футбольного клубов.

- Появилась информация, что количество «Зенитов» возрастет до пяти: к футболу, баскетболу и волейболу добавится гандбол и мини-футбол.
- Тот, кто это опубликовал, поторопился с этой информацией.

- Значит, работа по созданию новых команд под брендом «Зенита» не ведется?
- Мысли такие есть, но с информацией о командах источник поторопился. Никакой конкретики сейчас нет, - сказал Куприянов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее сообщалось, что «Газпром» создаст в Петербурге гандбольный и мини-футбольный клубы, объединенных брендом «Зенита».

Летом 2017-го в Петербурге уже основали волейбольный клуб «Зенит», который включен в Суперлигу в новом сезоне.

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