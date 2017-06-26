«Газпром»: Есть мысли создать в «Зените» новые команды, но никакой конкретики нет
Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о возможном появлении в Петербурге гандбольного и мини-футбольного клубов.
- Появилась информация, что количество «Зенитов»
возрастет до пяти: к футболу, баскетболу и волейболу добавится гандбол и
мини-футбол.
- Тот, кто это опубликовал, поторопился с этой информацией.
- Значит, работа по созданию новых команд под брендом «Зенита» не ведется?
- Мысли такие есть, но с информацией о командах источник поторопился. Никакой конкретики сейчас нет, - сказал Куприянов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, ранее сообщалось, что «Газпром» создаст в Петербурге гандбольный и мини-футбольный клубы, объединенных брендом «Зенита».
Летом 2017-го в Петербурге уже основали волейбольный клуб «Зенит», который включен в Суперлигу в новом сезоне.