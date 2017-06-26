Сергей Ковалев: Мы подали протест на результат боя с Уордом, но вряд ли он что-то изменит

Команда экс-чемпиона мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергея Ковалева пытается оспорить результат его второго поединка с Андре Уордом.

- Моя команда, менеджеры и промоутер Кэти Дува уже подали протест. Он вряд ли что-то изменит: максимум, что от него можно добиться, это дополнительный реванш, который не прописан в контракте.

Уорд условия контракта, который был подписан еще в 2015 году, выполнил: дал реванш. Если только комиссия, пересмотрев спорную остановку боя, решит, что она была неправильной, и были удары ниже пояса, - цитирует Ковалева агентство ТАСС.

Напомним, 18 июня Андре Уорд в Лас-Вегасе победил Сергея Ковалева техническим нокаутом в восьмом раунде и защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.



