Фернандо «fer» Альваренга признан лучшим игроком ECS Season 3

Портал HLTV.org признал игрока SK Gaming Фернандо «fer» Альваренга MVP третьего сезона Esports Championship Series.

The HLTV MVP by ZOWIE award for #ECS3 Finals goes to @SK_fer!https://t.co/WbBp8HE2oS pic.twitter.com/9Bes43p6Vx