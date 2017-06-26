Болельщикам Кубка конфедераций показали балет в московском метро

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу метро Москвы в Instagram, артисты театра «Кремлевский балет» Государственного Кремлевского дворца выступили на станции «Новослободская» для болельщиков и гостей, которые приехали в столицу России на матчи Кубка конфедераций.



«Сцену для выступления балетной труппы установили прямо на платформе станции «Новослободская», одной из красивейших станций Московского метрополитена. Знаменитые подсвечиваемые витражи стали эффектным элементом декораций, а погруженная в полумрак станция на время превратилась в зрительный зал», – говорится в сообщении пресс-службы метро Москвы в Instagram.

Отмечается, что зрителям показали балетные партии из «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Дон Кихота» и других знаменитых на весь мир постановок под музыку Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига Минкуса. Мероприятие состоялось ночью с 25 на 26 июня.