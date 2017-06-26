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Болельщикам Кубка конфедераций показали балет в московском метро

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу метро Москвы в Instagram, артисты театра «Кремлевский балет» Государственного Кремлевского дворца выступили на станции «Новослободская» для болельщиков и гостей, которые приехали в столицу России на матчи Кубка конфедераций.

«Сцену для выступления балетной труппы установили прямо на платформе станции «Новослободская», одной из красивейших станций Московского метрополитена. Знаменитые подсвечиваемые витражи стали эффектным элементом декораций, а погруженная в полумрак станция на время превратилась в зрительный зал», – говорится в сообщении пресс-службы метро Москвы в Instagram.

Отмечается, что зрителям показали балетные партии из «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Дон Кихота» и других знаменитых на весь мир постановок под музыку Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига Минкуса. Мероприятие состоялось ночью с 25 на 26 июня.

Сегодня ночью на «Новослободской» артисты театра «Кремлёвский балет» представили лучшие партии из русских балетных постановок для двухсот футбольных болельщиков и гостей мероприятия, которые приехали в Москву на матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017. Сцену для выступления балетной труппы установили прямо на платформе станции «Новослободская», одной из красивейших станций Московского метрополитена. Знаменитые подсвечиваемые витражи стали эффектным элементом декораций, а погружённая в полумрак станция на время превратилась в зрительный зал. Зрители в эту ночь смогли насладиться балетными партиями из «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Дон Кихота» и других знаменитых на весь мир постановок. Под сводами станции звучала музыка Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига Минкуса. @mostransport #мосметро #mosmetro

Публикация от Mosmetro (@mosmetro)

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