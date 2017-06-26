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Гол продлил контракт с «Амкаром»

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Польский полузащитник Януш Гол подписал новое соглашение с пермским «Амкаром».

- Отличие «Амкара» от многих клубов - в том, что мы бережем наших игроков, уважаем их и в ответ получаем такие же добрые импульсы. В команде всегда был костяк футболистов, игравших в Перми подолгу, и это являлось залогом турнирной и человеческой стабильности коллектива. Недавно в интервью Януш Гол сказал о том, что готов завершить свою карьеру в «Амкаре», и это лучше всего говорит о системе ценностей, существующей в клубе.

Чаще всего игроки, у которых заканчиваются контракты, наоборот, стараются говорить об интересе других клубов и набивают себе цену. Однако наши переговоры с Янушем были простыми, а их результат порадовал и футболиста, и руководство Клуба и, я уверен, многочисленных болельщиков «Амкара», - рассказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

Януш Гол играет за «Амкар» с 2013 года. Его новый контракт рассчитан на два сезона.

Напомним, пермяки заняли 10-е место в чемпионате России-2016/17.


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