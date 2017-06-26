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Видаль чаще других игроков нарушал правила на групповом этапе Кубка конфедераций

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Полузащитник «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль совершил больше всех фолов во время группового этапа Кубка конфедераций-2017.

В среднем за матч 30-летний футболист нарушал правила 3,3 раза. На втором месте по этому показателю оказался футболист сборной России Александр Головин (2,7 фола за игру), сообщает портал «Евро-футбол.ру».

Напомним, 28 июня сборная Чили сразится в полуфинале с командой Португалии.

На групповом этапе чилийцы переиграли Камерун (2:0) и сыграли вничью с немцами (1:1) и австралийцами (1:1). 

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Матч

Португалия - Чили

Место и дата

28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция



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