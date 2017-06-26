Видаль чаще других игроков нарушал правила на групповом этапе Кубка конфедераций
Источник: «Евро-футбол.ру»Комментарии
Полузащитник «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль совершил больше всех фолов во время группового этапа Кубка конфедераций-2017.
В среднем за матч 30-летний футболист нарушал правила 3,3 раза. На втором месте по этому показателю оказался футболист сборной России Александр Головин (2,7 фола за игру), сообщает портал «Евро-футбол.ру».
Напомним, 28 июня сборная Чили сразится в полуфинале с командой Португалии.
На групповом этапе чилийцы переиграли Камерун (2:0) и сыграли вничью с немцами (1:1) и австралийцами (1:1).
Матч
Место и дата
28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически