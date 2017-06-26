Официально: Хиггинс продлил контракт с ЦСКА

Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, американский защитник Кори Хиггинс подписал с российским клубом новый двухлетний контракт.

«Чувствую признательность и хочу поблагодарить весь клуб ЦСКА за эту возможность. На мой взгляд, тренер Итудис и его штаб – лучшие в Европе, и я рассчитываю вновь поработать с ними и принести ещё больше трофеев ЦСКА», – цитирует игрока официальный сайт армейцев.

Напомним, баскетболист стал игроком столичного клуба в 2015 году, перейдя из турецкого «Газиантепа».

За это время Хиггинс принял участие в 120 матчах (45 начинал в стартовом составе), набирая в среднем по 9,9 очка, собирая по 2,0 подбора, отдавая по 1,7 передачи и совершая по 0,9 перехвата за 19,9 минуты.