Сильванус Нимели: Я приложу все усилия, чтобы попасть в основной состав «Спартака»

Либерийский нападающий «Спартака» Сильванус Нимели отправился на сбор в Австрию с основной командой.

«Я доволен, что получил шанс попробовать себя с первой командой. Уже прошла одна тренировка и я себя ощущая вполне хорошо. Главный тренер решил меня пригласить и я приложу все усилия, чтобы попасть в основной состав «Спартака». Да поможет мне Бог», - приводит слова Нимели Bush Chiken.

Отметим, что Нимели был приобретен «Спартаком» из чешской «Карвины» зимой 2017 года.