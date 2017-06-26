ВИДЕО ДНЯ: Уморительная симуляция в чемпионате Бразилии
Источник: «Евро-футбол.ру»Комментарии
Как сообщает «Евро-Футбол.ру», защитник «Баии» Лукас Фонсека после столкновения с форвардом «Фламенго» Хосе Паоло Герреро ударил соперника, но при этом попытался скрыть нарушение правил с помощью симуляции.
Bahia-Flamengo maçından, Lucas Fonseca.. pic.twitter.com/jgsEaMbWrb— Ali Fuat Duatepe (@alifuatduatepe) 26 июня 2017 г.
Добавим, что игра состоялась в рамках чемпионата Бразилии.
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