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ВИДЕО ДНЯ: Уморительная симуляция в чемпионате Бразилии

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Как сообщает «Евро-Футбол.ру», защитник «Баии» Лукас Фонсека после столкновения с форвардом «Фламенго» Хосе Паоло Герреро ударил соперника, но при этом попытался скрыть нарушение правил с помощью симуляции.

Добавим, что игра состоялась в рамках чемпионата Бразилии.

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