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Hull Daily Mail: Головин, Щенников, Набабкин входят в число потенциальных новичков «Халл Сити»

Источник:  Hull Daily MailКомментарии

«Халл Сити», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, может пополнится рядом российских игроков.

По версии Нull Daily Mail, в число потенциальных новичков клуба входят защитники ЦСКА Кирилл Набабкин и Георгий Щенников, полузащитники Александр Головин и Георги Миланов, а также нападающий «Лестера» Ахмед Муса, который также раньше выступал за армейцев.

Напомним, 9 июня бывший главный тренер сборной России вступил в должность главного тренера «Халл Сити».

Предстоящий сезон «тигры» проведут в чемпионшипе. Перед Слуцким поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу.

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