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«Халл Сити» проведет предсезонный сбор в Португалии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стало известно расписание предсезонной подготовки новой команды Леонида Слуцкого «Халл Сити».

По информации Hull Daily Mail, «тигры» проведут сбор в Португалии. 

Команда Леонида Слуцкого соберется 3 июля, неделю спустя отправится в Португалию, а вернется со сбора 23 июня.

На время подготовительного периода уже запланированы два контрольных матча с участием «Халл Сити» - против «Бристоль Роверс» и «Оксфорд Юнайтед».

Напомним, 5 августа в матче первого тура английского чемпионшипа «Халл Сити» сыграет против «Астон Виллы».


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