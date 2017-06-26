«Халл Сити» проведет предсезонный сбор в Португалии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стало известно расписание предсезонной подготовки новой команды Леонида Слуцкого «Халл Сити».
По информации Hull Daily Mail, «тигры» проведут сбор в Португалии.
Команда Леонида Слуцкого соберется 3 июля, неделю спустя отправится в Португалию, а вернется со сбора 23 июня.
На время подготовительного периода уже запланированы два контрольных матча с участием «Халл Сити» - против «Бристоль Роверс» и «Оксфорд Юнайтед».
Напомним, 5 августа в матче первого тура английского чемпионшипа «Халл Сити» сыграет против «Астон Виллы».
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