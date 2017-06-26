Сергей Ковалев: К бою с Уордом был очень сильно готов, но дорога от раздевалки до ринга меня сожгла

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев рассказал о том, что могло стать причиной его поражения в бою с Андре Уордом и о своих дальнейших планах.

- Я к этому бою (с Уордом) был очень сильно готов, но дорога от раздевалки до ринга меня сожгла, и я «сгорел».

Телеканал HBO проявил ко мне большой интерес и готов в конце октября - начале ноября устроить бой. На сегодняшний день мы ищем оппонента, который бы согласился боксировать со мной, - цитирует Ковалева агентство ТАСС. Напомним, 18 июня Андре Уорд в Лас-Вегасе победил Сергея Ковалева техническим нокаутом в восьмом раунде и защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. Сергей Ковалев: Мы подали протест на результат боя с Уордом, но вряд ли он что-то изменит













