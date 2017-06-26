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Храмцов стал первым чемпионом мира в истории российского тхэквондо

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Максим Храмцов выиграл золотую медаль в весовой категории до 74 кг на чемпионате мира по тхэквондо в Муджу (Южная Корея).

Отметим, что золото Храмцова – первая награда высшей пробы в истории российского мужского тхэквондо на чемпионатах мира. 

В финале спортсмен из РФ победил представителя Узбекистана Никиту Рафаловича. Бронзовые медали достались Кайрату Сарымсакову из Казахстана, а также иранцу Масуду Хаджи-Заварех.

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