Храмцов стал первым чемпионом мира в истории российского тхэквондо

Россиянин Максим Храмцов выиграл золотую медаль в весовой категории до 74 кг на чемпионате мира по тхэквондо в Муджу (Южная Корея).

Отметим, что золото Храмцова – первая награда высшей пробы в истории российского мужского тхэквондо на чемпионатах мира.

В финале спортсмен из РФ победил представителя Узбекистана Никиту Рафаловича. Бронзовые медали достались Кайрату Сарымсакову из Казахстана, а также иранцу Масуду Хаджи-Заварех.