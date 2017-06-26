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Луис «Mitsuhide» Бремерс выиграл SeatStory Cup VII

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Голландец Луис «Mitsuhide» Бремерс стал победителем турнира SeatStory Cup VII.

В финале Mitsuhide обыграл шведа Себастьяна «Ostkaka» Энваля со счетом 4:3. 

За победу на турнире Бремерс получит 10 000 долларов, а Ostkaka увезет домой 4 000 долларов.

Россиянин Павел «Pavel» Бельтюков выбыл на стадии четвертьфинала.

SeatStory Cup VII проходил с 22 по 25 июня в Крефельде. Призовой фонд чемпионата составлял 20 000 долларов.

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