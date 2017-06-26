Луис «Mitsuhide» Бремерс выиграл SeatStory Cup VII

Организация Elements Pro Gaming отказалась от состава по Dota 2 из-за неудачного выступления команды на открытых отборочных к The International 2017.

Elements Pro Gaming распустила состав по Dota 2 Организация Elements Pro Gaming отказалась от состава по Dota 2 из-за неудачного выступления команды на открытых отборочных к The International 2017.

Коллектив Double Dimension стал победителем второй открытой СНГ-квалификации к The International 2017.

Double Dimension выиграла вторую открытую СНГ-квалификацию к TI 2017 Коллектив Double Dimension стал победителем второй открытой СНГ-квалификации к The International 2017.

КБУ выбыла из второй открытой квалификации к TI2017

КБУ выбыла из второй открытой квалификации к TI2017 Команда КБУ покинула вторую открытую СНГ-квалификацию к The International 2017.

Коллективы G2 Esports и SK Gaming получили приглашения на турнир IEM Oakland 2017.

G2 Esports и SK Gaming приглашены на IEM Oakland 2017

G2 Esports и SK Gaming приглашены на IEM Oakland 2017 Коллективы G2 Esports и SK Gaming получили приглашения на турнир IEM Oakland 2017.

Редакция «Советского спорта» разобралась в перипетиях борьбы за путевки в Сиэтл и готова поделиться своими прогнозами на отборочный турнир.

Прогноз итогов квалификаций The International для Battle Pass Редакция «Советского спорта» разобралась в перипетиях борьбы за путевки в Сиэтл и готова поделиться своими прогнозами на отборочный турнир.

Vega Squadron сразится с HellRaisers в первом раунде LAN-квалификации к PGL Major Kraków 2017

Vega Squadron сразится с HellRaisers в первом раунде LAN-квалификации к PGL Major Kraków 2017 PGL анонсировала расписание LAN-квалификации к турниру PGL Major Kraków 2017.

Михаил «Olsior» Зверев: Чемпион летнего сплита может не повторить успех ANOX

Михаил «Olsior» Зверев: Чемпион летнего сплита может не повторить успех ANOX Журналист «Советского спорта» пообщался с комментатором чемпионата Михаилом «Olsior» Зверевым.

Коллектив M19 стал победителем первой открытой СНГ-квалификации к The International 2017.

M19 пробилась в закрытую квалификацию к TI2017

M19 пробилась в закрытую квалификацию к TI2017 Коллектив M19 стал победителем первой открытой СНГ-квалификации к The International 2017.

Execration прошла в закрытую квалификацию к TI2017

Execration прошла в закрытую квалификацию к TI2017 Филиппинская команда Execration выиграла первую открытую азиатскую квалификацию к The International 2017.