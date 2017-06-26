«Зенит» согласовал с «Ромой» условия переходов Паредеса и Маноласа

«Зенит» и «Рома» договорились о переходе в российский клуб греческого защитника Костаса Маноласа и аргентинского хавбека Леандро Паредеса.

Об этом сообщает официальный сайт итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, «Зенит» заплатит за переход двух футболистов 60 миллионов евро, и еще 7 миллионов могут быть перечислены «Роме» в дальнейшем в качестве бонусов.

Сегодня агенты Паредеса и Маноласа должны провести в Риме финальную встречу, на которой может быть принято принципиальное решение об осуществлении двух трансферов.

Напомним, «Рома» заняла второе место в чемпионате Италии-2016/17 и пробилась в Лигу чемпионов, а «Зенит» стал третьим в РФПЛ и сыграет в Лиге Европы.





