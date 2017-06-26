Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«МЮ» и «Челси» согласовали трансфер Матича

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает The Guardian, полузащитник сборной Сербии Неманья Матич продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Согласно источнику, клуб согласовал с игроком «синих» условия личного контракта, а также договорился с лондонским клубом по трансферу за 40 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что Матич собирается покинуть «Стэмфорд Бридж» из-за планов Антонио Конте, который собирается пригласить этим летом несколько игроков в центр поля.

Добавим, что хавбек знаком с наставником «МЮ» Жозе Моуринью по работе в «Челси».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Атлетико» раздумывает над приглашением ИбрагимовичаКак сообщает Sport.es, мадридский «Атлетико» рассматривает возможность приглашения Златана Ибрагимовича зимой 2018 года.«Зенит» согласовал с «Ромой» условия переходов Паредеса и Маноласа«Зенит» и «Рома» договорились о переходе в российский клуб греческого защитника Костаса Маноласа и аргентинского хавбека Леандро Паредеса.Hull Daily Mail: Головин, Щенников, Набабкин входят в число потенциальных новичков «Халл Сити»«Халл Сити», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, может пополнится рядом российских игроков.Марез устал ждать решения «Барселоны» и намерен перейти в «Арсенал»Полузащитник «Лестера» Рияд Марез твердо решил сменить клубную прописку этим летом.Макгрегор может покинуть «Халл Сити» в летнее трансферное окноГолкипер Аллан Макгрегор может уйти из «Халл Сити» нынешним летом.«Тоттенхэм» требует за Кейна 100 млн фунтовРуководство «Тоттенхэма» не планирует расставаться с форвардом сборной Англии Харри Кейном. Об этом сообщает The Independent.Карлос Бакка: Хамесу будет трудно покинуть «Реал»Нападающий «Милана» Карлос Бакка поделился мнением о полузащитнике «Реала» Хамесе Родригесе.Агент: Предложение «Зенита» – очень интересный вариант для КаллегариИзвестный итальянский агент Итальянский агент Алессандро Канови подтвердил информацию, согласно которой, 19-летний полузащитник «ПСЖ» Лоренцо Каллегари может стать игроком «Зенита».«Зенит» предлагает Паредесу зарплату в размере 3,5 миллионов евро в годПабло Саббаг, агент полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса, прибыл в Италию для ведения переговоров о переходе аргентинца в «Зенит».«Барселона» по инициативе Вальверде попробует приобрести игрока «Реала»Хавбек сборной Хорватии Матео Ковачич может перебраться в «Барселону». Об этом сообщает Don Balon.Ренату Саншеш: Не расстроюсь, если уйду из «Баварии»Полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш прокомментировал слухи о возможной смене клубной прописки.Кристиан Карамбе: Думаю, что Роналду останется в «Реале»Бывший полузащитник «Реала» Кристиан Карамбе выразил мнение, что нападающий Криштиану Роналду не покинет клуб.«Арсенал» вступил в борьбу за АгуэроЛондонский «Арсенал» готовится к отъезду нападающего сборной Чили Алексису Санчесу. Об этом сообщает Daily Star.Артуро Видаль: Санчес значительно усилит «Баварию»Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль заявил, что хотел бы видеть в составе своей команды партнера по сборной Чили и нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.Юлиан Брандт: Мне пока рано переходить в «Баварию»Нападающий леверкузенского «Байера» Юлиан Брандт заявил, что он не видит себя в данный момент игроком мюнхенской «Баварии».Бэйл не планирует переходить в «ПСЖ», валлиец собирается вернуться в АПЛПолузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл раздумывает над сменой клубной прописки. Об этом сообщает Daily Express.Подсуетились. Кого уже купили топ-клубы ЕвропыПодсуетились. Кого уже купили топ-клубы Европы«Советский спорт» рассказывает об уже случившихся пяти топ-переходах лета.«Юнайтед» нашел замену Перишичу в «Фиорентине»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вместе с руководством клуба продолжает работу по усилению состава.«МЮ» не торопится выполнять требования «Реала» по трансферу ХамесаПолузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не теряет надежды на переезд в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Goal.«Спартак» может потерять нападающего, а Дзюба и Кокорин оправдываются (видео)«Спартак» может потерять нападающего, а Дзюба и Кокорин оправдываются (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Футбол
«Атлетико» раздумывает над приглашением Ибрагимовича
Футбол
«МЮ» и «Челси» согласовали трансфер Матича
Футбол
«Зенит» согласовал с «Ромой» условия переходов Паредеса и Маноласа
Бокс
Сергей Ковалев: К бою с Уордом был очень сильно готов, но дорога от раздевалки до ринга меня сожгла
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Неманья Матич
Неманья Матичвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы