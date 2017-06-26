«МЮ» и «Челси» согласовали трансфер Матича

Как сообщает The Guardian, полузащитник сборной Сербии Неманья Матич продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Согласно источнику, клуб согласовал с игроком «синих» условия личного контракта, а также договорился с лондонским клубом по трансферу за 40 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что Матич собирается покинуть «Стэмфорд Бридж» из-за планов Антонио Конте, который собирается пригласить этим летом несколько игроков в центр поля.

Добавим, что хавбек знаком с наставником «МЮ» Жозе Моуринью по работе в «Челси».