«Атлетико» раздумывает над приглашением Ибрагимовича

Как сообщает Sport.es, мадридский «Атлетико» рассматривает возможность приглашения Златана Ибрагимовича зимой 2018 года.

Напомним, 35-летний нападающий, который продолжает курс восстановления после травмы колена, тренируется на базе «Манчестер Юнайтед». Однако, известно, что игрок сборной Швеции является свободным агентом.

СМИ сообщают, что «красные дьяволы» подпишут с футболистом новый контракт в январе следующего года, но подобный вариант не устраивает Златана и он может перебраться в другую команду.

Отметим, что «Атлетико» подвергся санкциям со стороны ФИФА и не имеет право на регистрацию новичков до 2018 года.