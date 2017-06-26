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Кристиан Нобоа: Болельщики «Ростова» угрожали моей жене

Источник:  Еженедельник «Футбол»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, что болельщики «Ростова» угрожали его жене в социальных сетях.

«Столько всяких гадостей написали, очень сильно обидели мою жену. Она оказалась не готова к такой реакции. Были даже какие-то угрозы в ее адрес. Но в итоге мы решили оставить это и не обращаться в полицию. Пусть им будет стыдно.

В июне мой контракт заканчивался, но никто при этом даже не пытался продлить его. А когда стало известно, что Бердыев уходит, для меня вопрос был решен. Все понимают, что я перешел в «Ростов» только ради тренера. То же самое касается Наваса, Азмуна, ещё нескольких ребят. Если бы не Бердыев, я бы вряд ли когда¬-нибудь согласился на этот трансфер. В этом не было смысла. В клубе заранее знали мою позицию: если Курбан Бердыев покидает «Ростов», я тоже ухожу», - приводит слова Нобоа еженедельник «Футбол».

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