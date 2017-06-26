Дальмайер покорила гору в Перу высотой 6034 метра (фото)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер покорила вершину горы Токъяраху, которая находится в Перу.
Альпинизм - давнее хобби семикратной чемпионки мира.
Напомним, на чемпионате мира-2017, который проходил в австрийском Хохфильцене, Лаура Дальмайер завоевала пять золотых и одну серебряную медаль.
Также в прошедшем сезоне немецкая биатлонистка впервые в карьере завоевала Большой хрустальный глобус, выиграв общий зачет Кубка мира.
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