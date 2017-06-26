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Дальмайер покорила гору в Перу высотой 6034 метра (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер покорила вершину горы Токъяраху, которая находится в Перу.

Альпинизм - давнее хобби семикратной чемпионки мира.

Напомним, на чемпионате мира-2017, который проходил в австрийском Хохфильцене, Лаура Дальмайер завоевала пять золотых и одну серебряную медаль.

Также в прошедшем сезоне немецкая биатлонистка впервые в карьере завоевала Большой хрустальный глобус, выиграв общий зачет Кубка мира.

Алхимик с таможни. Кто и как возродил немецкий биатлон

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