Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash выступят на закрытии Кубка конфедераций
Источник: ФИФА (FIFA)Комментарии
2 июля перед финальным матчем Кубка конфедераций на стадионе «Санкт-Петербург» выступят российские артисты.
Мероприятие начнется в 19:15 и продлится около 20 минут.
Напомним, Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.
По итогам группового этапа в полуфиналах турнира Португалия встретится с Чили, а Германия – с Мексикой. Полуфинальные матчи пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи. Матч за третье место и финал состоятся 2 июля.
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